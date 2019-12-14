«Интер Майами» предложил «Зениту» 30 миллионов долларов за Краневиттера и Дриусси Полузащитник Матиас Краневиттер и форвард Себастьян Дриусси могут продолжить карьеру в «Интер Майами».

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По информации Miami Herald, клуб Девида Бекхэма, который в 2020 году начнет свои выступления в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS), предложил «Зениту» за обоих футболистов 30 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в переходе нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и уже провел первые переговоры с представителями 32-летнего уругвайского форварда.