«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Аргентины Команда выиграла турнир в третий раз за последние четыре сезона.

«Ривер Плейт» выиграл Кубок Аргентины, победив в финале «Сентраль Кордобу» (3:0). Матч проходил на стадионе «Мальвинас Архентинас» в Мендосе.

Голы в матче забили форварды Игнасио Скокко, Хулиан Альварес и полузащитник Игнасио Фернандес.

Отметим, что «Ривер Плейт» стал обладателем трофея в третий раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал Кубок Аргентины в 2016 и 2017 годах.

Добавим, что в чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Архентинос Хуниорс» на три очка.

Мендоса

Кубок Аргентины

Финал

«Сентраль Кордоба» – «Ривер Плейт» – 0:3 (0:1)

Голы: Скокко, 31. Фернандес, 68. Альварес, 72.