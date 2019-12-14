Эмери отказал «Эвертону» и двум клубам из Китая Бывший тренер «Арсенала» отказался от работы в ливерпульском клубе.

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После увольнения португальского тренера Марку Силвы руководители «Эвертона» обращались к Унаи Эмери с предложением возглавить команды. Испанская газета Marca утверждает, что испанец ливерпульскому клубу отказал.

29 ноября Эмери был уволен из лондонского «Арсенала», однако сгоряча не спешит браться за новую работу. 48-летний специалист отказал не только «Эвертону», но и двум богатым клубам китайской суперлиги. В заметке, которая была опубликована в Marca, сказано, что бывший тренер «канониров» ждет предложения от клуба, с которым он мог бы выигрывать трофеи.

В «Арсенале» Эмери проработал с лета 2018 года, по конец ноября нынешнего. Его единственным достижением в лондонском клубе стал выход в финал Лиги Европы, однако в решающем матче «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси».

С 2014 по 2016 годы Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей», а 2018 году привел «Пари Сен-Жермен» к победе в чемпионате Франции.