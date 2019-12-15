Кулибали получил травму бедра в матче с «Пармой»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может пропустить ближайшие матчи своей команды из-за полученной травмы в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
Во вчерашнем матче игрок вышел в стартовом составе, однако был заменен на пятой минуте. В эпизоде с первым голом гостей, сенегалец не смог остановить прорыв полузащитника Деяна Кулушевски и получил небольшое повреждение.
Сообщается, что 28-летнему игроку уже был поставлен первоначальный диагноз – растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Более точный диагноз и сроки восстановления будут ясны после углубленного медосмотра. По предварительным прогнозам, в этом году он уже не сыграет.
В этом сезоне Кулибали принял участие в 20 матчах своей команды, но результативными действиями не отметился.
Всего на счету сенегальца 232 игры, в которых он забил десять голов и отдал пять результативных передач.
Его команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.
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