Кулибали получил травму бедра в матче с «Пармой» Игрок был заменен уже на пятой минуте первого тайма.

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может пропустить ближайшие матчи своей команды из-за полученной травмы в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Во вчерашнем матче игрок вышел в стартовом составе, однако был заменен на пятой минуте. В эпизоде с первым голом гостей, сенегалец не смог остановить прорыв полузащитника Деяна Кулушевски и получил небольшое повреждение.

Сообщается, что 28-летнему игроку уже был поставлен первоначальный диагноз – растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Более точный диагноз и сроки восстановления будут ясны после углубленного медосмотра. По предварительным прогнозам, в этом году он уже не сыграет.

В этом сезоне Кулибали принял участие в 20 матчах своей команды, но результативными действиями не отметился.

Всего на счету сенегальца 232 игры, в которых он забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Его команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.