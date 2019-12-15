Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед» Трансфер может состояться в январе.

«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Отмечается, что команда хочет подписании двух аргентинских игроков – полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

В покупках заинтересован лично главный тренер английской команды Оле-Гуннар Сульшер. Общая сумма трансферов может составить около 144 миллионов евро.

Паредес, выступавший ранее за санкт-петербургский «Зенит», провел в этом сезоне 12 матчей за «ПСЖ», не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Что касается Мартинеса, то он провел 21 встречу за «Интер», забив 13 мячей и отдав три голевые передачи. Его цена составляет 80 миллионов.