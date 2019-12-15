«Сельта» и «Мальорка» выдали боевую ничью в примере Команда из Виго дважды вела в счете.

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Мальорка» завершился вничью 2:2.

Хозяева поля дважды выходили вперед – на 20-й минуте отличился Рафинья Алькантара, а на 50-й Яго Аспас реализовал пенальти. «Мальорке» в свою очередь в обоих таймах отыгрывалась. На 33-й минуте Сальва Севилья точно исполнил 11-метровый, а на 83-й итоговый счет 2:2 установил хорватский нападающий Анте Будимир.

Стоит отметить, что к этому моменту гости играли в меньшинстве. На 78-й минуте за второе предупреждение был удален Антонио Раилло.

«Мальорка» прервала серию из трех поражений. В турнирной таблице соперники находятся рядом. Островитяне занимают 17-е место с 15 очками, а «Сельта» находится на 18-м в зоне вылета, располагая 14 очками.

21 декабря «Мальорка» примет «Севилью», а «Сельта» 22 декабря сыграет в гостях с «Леванте».