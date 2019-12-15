Сульшер получит на зимние трансферы 250 миллионов фунтов Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру на покупку игроков в январе порядка 250 миллионов фунтов.

По информации The Sun, в январе главными целями «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке станут вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо, а также нападающий «РБ Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что все проблемы с Санчо были решены, а клуб не намерен расставаться с вингером этой зимой.

Добавим, что ранее интерес к полузащитнику немецкого клуба проявляли английские «Челси» и «Ливерпуль», а также испанский «Реал».