«Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео)

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может быть наказан тренерским штабом за свое поведение в матче 17-го тура АЛП против «Манчестер Сити» (0:3).
На 59-й минуте поединка исполняющий обязанности наставника Фредрик Юнгберг заменил игрока на полузащитника Эмиля Смита.
Направляясь к скамейке запасных, 31-летний Озил снял с себя перчатки и пнул их в ярости.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать немецкого футболиста.
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