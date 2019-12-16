«Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео) Встреча прошла в Лондоне.

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может быть наказан тренерским штабом за свое поведение в матче 17-го тура АЛП против «Манчестер Сити» (0:3).

На 59-й минуте поединка исполняющий обязанности наставника Фредрик Юнгберг заменил игрока на полузащитника Эмиля Смита.

Направляясь к скамейке запасных, 31-летний Озил снял с себя перчатки и пнул их в ярости.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать немецкого футболиста.