«Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео) - Советский спорт
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16 декабря 2019 00:39ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео)

Встреча прошла в Лондоне.

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может быть наказан тренерским штабом за свое поведение в матче 17-го тура АЛП против «Манчестер Сити» (0:3).

На 59-й минуте поединка исполняющий обязанности наставника Фредрик Юнгберг заменил игрока на полузащитника Эмиля Смита.

Направляясь к скамейке запасных, 31-летний Озил снял с себя перчатки и пнул их в ярости.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать немецкого футболиста.

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