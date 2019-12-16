«ПСЖ» в гостях разгромил «Сент-Этьен», Паредес забил первый гол за парижан

Футболисты «ПСЖ» разгромили на выезде «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции – 4:0. В составе победителей по голу забили Леандро Паредес и Мауро Икарди. Дубль оформил Килиан Мбаппе.

На 62-й минуте форвард гостей Неймар не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу.

Таким образом, «ПСЖ» одержал пятую победу кряду и лидирует в таблице, набрав 42 очка. В активе «Сент-Этьена» – 25 очков и 11-я позиция.

В следующем туре парижане примут «Амьен» (21 декабря), а «Сент-Этьен» в тот же день сыграет против «Страсбурга».

Лига 1. 18-й тур

«Сент-Этьен» – «ПСЖ» – 0:4 (0:2)

Голы: Паредес, 9; Мбаппе, 43, 89; Икарди, 72

Незабитый пенальти: Неймар, 62

«Сент-Этьен»: Рюффье, Фофана, Дебюши, Трауко, Силва (Юссуф, 46), Мвила, Ахолу, Буанга (Инджай Коррейя, 81), Камара, Норден (Будебуз, 58), Перрен

«ПСЖ»: Навас, Тиаго Силва (Верратти, 64), Диалло, Бернат (Курзава, 64), Маркиньос, Ди Мария, Паредес, Менье (Керер, 78), Мбаппе, Икарди, Неймар

Предупреждения: Трауко, 20 – Диалло, 40

Удаление: Ахолу, 25