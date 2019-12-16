Томас Тухель: На тренировках Паредес забивает часто

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал игру своей команды против «Сент-Этьена».
«Гол Паредеса? Он часто забивает на тренировках. Оставалось, чтобы он начал забивать в матчах. Он все чаще демонстрирует свои лучшие качества. Я немного расстроен из-за того, что Неймар не смог реализовать пенальти. Он сам тоже грустит, так как всегда хочет забить. Думаю, в следующий раз у него получится», - цитирует Тухеля L’Equipe.
Напомним, в матче 18-го тура чемпионат Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Сент-Этьен» со счетом 4:0. Свой первый мяч за парижан забил бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес.
После этой победы подопечные Тухеля набрали 42 очка и продолжают лидировать в чемпионате, опережая идущий на втором месте «Марсель» на семь очков. При этом парижский клуб сыграл на одну игру меньше.
В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Амьен». Игра состоится 21 декабря.
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