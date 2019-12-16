«Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым Специалист возглавлял команду с лета 2019 года.

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Казанский «Рубин» объявил, что контракт с главным тренером Романом Шароновым и его штабом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», - написано в заявлении на официальном сайте клуба.

Шаронов возглавлял «Рубин» с июня 2019 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала четыре победы, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В текущем сезоне РПЛ казанцы занимают 13-е место. В активе команды 19 очков после 19 матчей.