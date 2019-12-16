Павел Недвед – о жеребьевке ЛЧ: Грех жаловаться – в прошлом году нам достался «Атлетико» - Советский спорт
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16 декабря 2019 15:37ФутболКорегин Владислав

Павел Недвед – о жеребьевке ЛЧ: Грех жаловаться – в прошлом году нам достался «Атлетико»

«Ювентус» сыграет против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против французского «Лиона».

– Грех жаловаться, если вспомнить, что в прошлом году нам достался «Атлетико». Однако если к моменту возобновления Лиги чемпионов в феврале-марте ты будешь не в форме, сложно рассчитывать на успех. Прецеденты говорят в нашу пользу, но они ничего не значат – важна только форма команды в данный конкретный момент, – цитирует Недведа официальный сайт УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

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