Янг может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, скорее всего, покинет клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает ESPN.
Защитник, которому в июле исполнится 35 лет, не ожидает, что руководство предложит ему новый контракт. Тем не менее, он не собирается завершать свою карьеру и в ближайшее время будет рассматривать варианты с переходом в другой клуб.
Нынешнее соглашение с футболистом действует до лета 2020 года. Поэтому с 1 января он сможет свободно вести переговоры с любыми командами.
Отмечается, что к Янгу есть интерес со стороны множества клубов АПЛ и чемпионшипа. Также он не исключает возможности играть за границей.
Англичанин перешел в «МЮ» из «Астон Виллы» летом 2011 года за 18 миллионов евро. В составе команды он провел 258 матчей, забив 19 голов и отдав 43 результативные передачи.
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