Томас Тухель: Важно, что Паредес начал забивать в матчах Бывший игрок «Зенита» забил первый гол за «ПСЖ».

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался об игре полузащитника Леандро Паредеса.

В воскресенье в матче 18-го тура лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0) 25-летний аргентинец забил свой первый гол за «ПСЖ».

«Он всегда забивает на тренировках, – приводит L’Equipe слова немца. – Было важно, чтобы он начал делать это в матчах. Он все чаще демонстрирует свои качества, придает игре команды интенсивность, часто играет на подборах. Он очень счастлив».

Напомним, Паредес выступает за «ПСЖ» с января этого года после перехода из «Зенита». В 35 матчах за команду на его счету один гол и две результативные передачи.