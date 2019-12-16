Эмилио Бутрагеньо: «Реал» в состоянии противостоять любому сопернику

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился ожиданиями от матчей его команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити».
– Английский клуб – сильный соперник во всех отношениях. Для футбола это противостояние будет захватывающим зрелищем. Мы должны сыграть хорошо, с энтузиазмом и полностью доверять нашим игрокам. Они вложили много денег в трансферы за последние годы, но мы в состоянии противостоять любому сопернику. У нас еще есть время на подготовку. Первая игра дома – необходимо добиться хорошего результата на «Сантьяго Бернабеу» с нашими болельщиками, а затем отправиться в Манчестер, чтобы попытаться вернуться в Ньон для участия в жеребьевке четвертьфиналов, – цитирует Бутрагеньо официальный сайт клуба
Первый матч пройдет 26 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный – 17 марта на «Этихаде» в Манчестере.
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