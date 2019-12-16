СМИ: «Ростов» и «Оренбург» проявляют интерес к полузащитнику «Химок»

Хавбек подмосковных «Химок» Артем Полярус привлек внимание «Ростова» и «Оренбурга». Согласно источнику, клубы высшего дивизиона чемпионата страны собирают информацию по игроку.
27-летний украинец перебрался в российский клуб минувшим летом из «Александрии» на правах свободного агента.
В текущем сезон он провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
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