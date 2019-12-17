В Китае заблокировали аккаунты Озила в соцсетях и убрали его имя из поисковиков Немец осудил притеснения мусульманского меньшинства в западных провинциях Китая.

В Китае продолжается кампания против полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который обвинил власти в притеснениях уйгуров, мусульманского меньшинства в западных провинциях страны.

Как сообщает The Telegraph, в стране заблокировали аккаунты игрока в социальных сетях, убрали его имя из поисковиков, запретили упоминать его на государственных телеканалах и распустили официальный китайский фан-клуб Озила, в которых входили 30 тысяч человек.

Кроме того, в Китае предупредили руководство «Арсенала», что санкции могут коснуться и клуб, если его руководители не извиняться за слова игрока. Пока же представители «канониров» дистанцировались от этой ситуации.

Напомним, после слов Озила в Китае была отменена трансляция матча 17-го тура с «Манчестер Сити» (0:3).