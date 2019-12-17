Лушембурго в пятый раз возглавил «Палмейрас» - Советский спорт
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17 декабря 2019 12:29ФутболЛипкин Антон

Лушембурго в пятый раз возглавил «Палмейрас»

В предыдущий раз он работал в клубе в 2008-2009 годах.

Новым главным тренером «Палмейраса» стал Вандерлей Лушембурго, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 67-летнего бразильца с «зелеными» рассчитан на два года.

Лушембурго в пятый раз возглавил «Палмейрас». Ранее он работал с командой в 1993-1994, 1995-1996, 2002 и 2008-2009 годах. Он занимает третье место среди всех тренеров в истории клуба по проведенным матчам (373) и победам (226). В 1993 и 1994 годах под руководством Лушембурго «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Палмейрас» с главным тренером Луисом Фелипе Сколари занял третье место в серии A.

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