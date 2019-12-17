Голкипер «Бенфики» Иван Злобин: У меня нет никаких предложений Российский вратарь выступает в системе «Бенфики» с 2016 года.

Голкипер «Бенфики» Иван Злобин высказался о своих перспективах в лиссабонском клубе.

«Нужно просто продолжать работать, полностью отдаваться на тренировках, – приводят «Известия» слова 22-летнего российского вратаря. – А дальше будет решать только наставник команды.

У меня нет никаких предложений. Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах».

Отметим, что Злобин выступает в системе «Бенфики» с 2016 года. В нынешнем сезоне он дебютировал в первой команде и в четырех матчах пропустил два гола.

Контракт Злобина со «львами» рассчитан до 2024 года.