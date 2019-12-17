«Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов» «Сампдория» интересуется центральным защитником молодежной команды «Крыльев Советов» Никитой Котиным.

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По информации Sport24.ru, также к 17-летнему игроку обороны проявляет интерес ряд российских клубов.

Добавим, что в текущем сезоне Котин провел 17 матчей в молодежном первенстве и забил один гол.

Отметим, что стоимость защитника по оценке немецкого портала transfermarkt составляет 200 тысяч евро.