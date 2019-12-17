Кучаев продлил контракт с ЦСКА Соглашение рассчитано до 2023 года.

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Новое соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2023 года.

Кучаев перешел в ЦСКА в 2015 году из школы «Сатурн-Мастер». 2 апреля 2017 года он дебютировал за основную команду, выйдя на замену в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

Всего за неполных три года Кучаев провел за команду 65 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету одна результативная передача в 24 матчах.

Добавим, что перед зимним перерывом ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.