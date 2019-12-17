Жорже Мендеш: Роналду только и думает о том, чтобы выиграть «Золотой мяч» в 2020 году Португалец дважды подряд не признавался лучшим игроком года.

Агент Жорже Мендеш высказался о том, что португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» не выиграл «Золотой мяч» во второй раз подряд.

«За последние два года он заслужил хотя бы один «Золотой мяч», – приводит Football Italia слова португальца. – Если бы он все еще играл в «Реале», приз был бы его.

Он может выиграть его в следующем году. Могу говорить только то, что думаю. Так вот, по мне это несправедливо. Криштиану только и думает о том, чтобы работать и выиграть «Золотой мяч» в следующем году».

Напомним, по итогам 2019 года обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси из «Барселоны». Он снова опередил Роналду по количеству выигранных призов – шесть против пяти.

В прошлом году лучшим игроком по версии журнала France Football стал хорват Лука Модрич.