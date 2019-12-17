«Вест Хэм» намерен арендовать у «Реала» Йовича В мадридском клубе серб не попадает в основной состав.

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Лондонский «Вест Хэм» собирается в январе усилиться сербский нападающим Лукой Йовичем. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает испанский портал Fichajes.

В июле нынешнего года Йович перешел из франкфуртского «Айнтрата» в мадридский «Реал» за 60 млн евро, однако адаптация в Королевском клубе дается ему с трудом. 21-летний серб сыграл в чемпионате Испании 10 матчей, забив лишь один гол и выйдя в стартовом составе только в трех встречах. Ранее британская пресса сообщила, что взять форварда в аренду собирается «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» занимает в АПЛ 15-е место, набрав в 17 турах 19 очков и забив 19 мячей.