Сергей Прядкин: Не показывать болельщиков, которые покидают трибуны, – решение вещателя Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, почему телеканал «Матч ТВ» не показывал, как болельщики покидали трибуны во время акции в 19-м туре.

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– У нас запланирована встреча с коллегами с «Матч ТВ». Мы поговорим и о телевизионной редакционной политике, что там происходило. Это решение вещателей. Вопрос актуальный, мы зададим его на нашей рабочей встрече.

– Как-то повлияют эти инциденты с болельщиками на введение Fan ID.

– Не стал бы так говорить. Разработкой и внедрением Fan ID мы хотели сделать плюс для болельщиков.