«Динамо» подписало контракт с вратарем Яшиным

Московское «Динамо» заключило профессиональный контракт с юным вратарем Михаилом Яшиным. 17-летний футболист – воспитанник клубной академии имени своего выдающегося однофамильца Льва Яшина и выступает за команду бело-голубых U-17 в юношеской футбольной лиге.

«Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, – заявил Михаил Яшин в интервью пресс-службе клуба. – Надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей. Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел – интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться».

Лев Яшин всю свою карьеру провел в московском «Динамо» – с 1949 по 1971 годы. Лев Иванович пять раз выигрывал чемпионат СССР, стал олимпийским чемпионом на играх в Мельбурне в 1956-м, помог сборной Советского Союза в 1960 году выиграть первый чемпионат Европы, а также стал единственным вратарем, получившим награду «Золотой мяч» (в 1963-м).