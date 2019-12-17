Агент Смольникова: Работаем по всем направлениям, но Игоря никто не гонит из «Зенита» Защитник и клуб ведут переговоры о новом контракте

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Нынешний контракт 31-летнего защитника сборной России Игоря Смольникова с «Зенитом» заканчивается следующим летом. В данный момент агент футболиста Александр Маньяков ведет переговоры о заключении нового соглашения.

«Думаю, что со следующей недели переговоры с «Зенитом» вступят в более активную стадию, – сказал Маньяков в интервью «Спорт день за днем». – Сергей Богданович Семак в частных беседах говорил, что ему нужен Игорь.

Мы работаем по всем направлениям. И по Европе, и внутри России. Мы мониторим все вокруг, но не скрываем, что наша прерогатива – это «Зенит».

Мне кажется, что пока мы не поставили точку с «Зенитом», будет неправильно что-то говорить о других клубах. Но, конечно, мы не ждем ясности. Сами понимаете, лучше подстраховаться, чем потом бегать и искать какие-то варианты. Тем более, у Игоря еще есть полгода контракта с «Зенитом». Никто же его не гонит из клуба. Игорь – боевая единица. В конкурентной борьбе он получал игровое время. Надеюсь, оно у него будет».

Смольников перешел в «Зенит» из «Краснодара» в августе 2013 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 6 млн евро. С тех пор Игорь сыграл за питерцев 195 матчей, забив 10 голов.

В нынешнем сезоне на его счету 14 игр во всех турнирах. В семи встречах Смольников выходил в стартовом составе.