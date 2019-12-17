Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в «Ювентусе» Жорже Мендеш настаивает на том, что у его клиента нет конфликта с Маурицио Сарри.

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что его клиент может завершить карьеру в своем нынешнем клубе туринском «Ювентусе». Об этом сообщает Sky Sports.

Пятикратному обладателю «Золотого мяча» в феврале исполнится 35, а его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года. К тому моменту Роналду будет уже 37.

Мендеш рассказал, что его звездный клиент счастлив в Турине, хотя в итальянской прессе регулярно обсуждают трудности в отношениях Роналдо и нынешнего тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. В частности, Криштиану дважды публично демонстрировал недовольство, когда Сарри его менял – во время игры против «Локомотива» в Лиге чемпионов, и когда «Юве» встречался с «Миланом» в серии А.

Мендеш Сарри только хвалит.

«Ювентусу» повезло с Сарри. Он – отличный тренер, – заявил агент в своем интервью. – Ну а Роналду действительно может завершить карьеру в «Ювентусе». Подписанный контракт продолжает действовать, и у моего клиента нет ни малейших намерений менять клуб».

Криштиану Роналдо перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету с учетом серии А и Лиги чемпионов 11 голов и 19 матчах за туринский клуб.