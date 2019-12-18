Исполнительный директор серии А попросил прощения за антирасистскую кампанию

В штаб-квартире Серии А презентовали изображения трех обезьян с мордами, разукрашенными в цвета различных футбольных клубов. Автор этого произведения Симоне Фугадзотто. По его замыслу такая картина должна была помочь в борьбе с расизмом, но результаты труда художника подвергли критики и в Италии, и за рубежом. Особенно жестко выступили представители «Ромы», «Милана» и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

В результате исполнительному директоу серии А Луиджи Ди Сьерво пришлось извиняться публично.

«Я приношу извинения всем, кого оскорбили работы Симоне Фугадзотто, – цитирует слова Ди Сьерво Football Italia. – Несмотря на то, что художник объяснил, что послание его творений действительно было направлено против расизма, эти работы все-таки для многих оказались спорными. То, что не подлежит сомнению, – это решительное и беспрестанное осуждение серией А любых форм дискриминации и расизма, которые мы изо всех сил стараемся искоренить из нашего турнира».