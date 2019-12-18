«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» и вылетел из Кубка лиги

Матч ¼ финала Кубка лиги «Астон Вилла» – «Ливерпуль» завершился крупной победой хозяев со счетом 5:0.
Отметим, что в этой встрече «красных» представили игроки молодежного состава. Главная команда сейчас находится в Катаре, где уже сегодня сыграет с мексиканским «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира.
Добавим, что в прошлом сезоне этот трофей выиграл «Манчестер Сити».
Кубок лиги. ¼ финала
«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 5:0 (4:0)
Голы: Хорихэйн, 14; Бойс, 17 (автогол); Коджиа, 37, 45; Уэсли, 90+2
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