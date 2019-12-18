«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» и вылетел из Кубка лиги - Советский спорт
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18 декабря 2019 00:42ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» и вылетел из Кубка лиги

Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк».

Матч ¼ финала Кубка лиги «Астон Вилла» – «Ливерпуль» завершился крупной победой хозяев со счетом 5:0.

Отметим, что в этой встрече «красных» представили игроки молодежного состава. Главная команда сейчас находится в Катаре, где уже сегодня сыграет с мексиканским «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Добавим, что в прошлом сезоне этот трофей выиграл «Манчестер Сити».

Кубок лиги. ¼ финала

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 5:0 (4:0)

Голы: Хорихэйн, 14; Бойс, 17 (автогол); Коджиа, 37, 45; Уэсли, 90+2

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