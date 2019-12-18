«Монако» с Головиным уступил «Лиллю» и покинул Кубок французской лиги Встреча прошла на стадионе «Луи II».

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Матч 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» – «Лилль» завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей отличились Виктор Осимхен, а также Лоик Реми, оформивший дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч, а его партнер по команде Ислам Слимани в начале поединка не реализовал пенальти.

Добавим, что ранее в эту стадию турнира пробился «Реймс», обыгравший «Монпелье» (1:0).

Кубок лиги. 1/8 финала

«Монако» – «Лилль» – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 19 Осимхен, 0:2 – 45 Реми, 0:3 – 86 Реми.

«Монако»: Субашич, Бадиашиле, Марипан, Агиляр, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Кейта Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен-Йеддер, 59), Огюстен.

«Лилль»: Лео Жардим, Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Пье (Челик, 30), Шека, Иконе, Саншеш, Андре, Луис Араужо (Языджи, 78), Осимхен (Реми, 23).

Предупреждения: Брадарич (31), Андре (45), Шека (48), Сумаоро (54).