«Бавария» хочет подписать Тете Бразилец перешел в донецкую команду в феврале этого года.

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Тете, сообщает Sky Sport Germany.

Согласно источнику, руководство немецкого клуба уже вышло с конкретным предложением в 50 миллионов евро, но ответа пока не поступило.

Отметим, что соглашение 19-летнего бразилец перешел в «Шахтер» из «Гремио» в феврале этого года за 15 миллионов евро, подписав соглашение до 31 декабря 2023-го. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 150 миллионов.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

В этом сезоне он принял участие в 18 матчах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Его команда занимает первое место в чемпионате Украины, набрав 50 очков после 18 туров, а также вышла в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против «Бенфики».