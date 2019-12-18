Сане хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».
Как сообщает Bild, футболист надеется присоединиться к немецкому клубу уже в зимнее трансферное окно. При этом мюнхенцы не уверены, что игрок сможет помочь им в этом сезоне, так как он продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена, и готовы отложить трансфер до лета.
Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года. За это время он провел за команду 134 матча, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач.
В послужном списке футболиста пять забитых мячей и две голевые передачи в 21 матче за сборную Германии.
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