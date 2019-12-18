Голкипер «Шальке» получил дисквалификацию на четыре матча Александр Нюбель получил прямую красную карточку в матче с «Айнтрахтом».

Вратарь немецкого «Шальке» Александр Нюбель, удаленный в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:0), не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) отстранил футболиста на четыре игры, а также оштрафовал на 12 тысяч евро за грубую игру против соперника. Игрок и клуб согласились с принятым решением, поэтому оно имеет обязательную юридическую силу.

Таким образом, вратарь матчи с «Вольфсбургом», «Фрайбургом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Баварией».

Напомним, что в домашней игре с «Айнтрахтом» Нюбель выбежал из ворот, чтобы попытаться перехватить передачу, адресованную сербскому полузащитнику гостей Мияту Гачиновичу. Однако он не успел завладеть мячом и ударил игрока прямой ногой в грудь. Гачинович не смог продолжить встречу и был заменен, а голкипер получил прямую красную карточку.

В этом сезоне Нюбель принял участие в 17 матчах, пропустив 20 голов.

На данный момент, «Шальке» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.