Голкипер «Шальке» получил дисквалификацию на четыре матча - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 14:12ФутболКорегин Владислав

Голкипер «Шальке» получил дисквалификацию на четыре матча

Александр Нюбель получил прямую красную карточку в матче с «Айнтрахтом».

Вратарь немецкого «Шальке» Александр Нюбель, удаленный в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:0), не поможет своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз (DFB) отстранил футболиста на четыре игры, а также оштрафовал на 12 тысяч евро за грубую игру против соперника. Игрок и клуб согласились с принятым решением, поэтому оно имеет обязательную юридическую силу.

Таким образом, вратарь матчи с «Вольфсбургом», «Фрайбургом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Баварией».

Напомним, что в домашней игре с «Айнтрахтом» Нюбель выбежал из ворот, чтобы попытаться перехватить передачу, адресованную сербскому полузащитнику гостей Мияту Гачиновичу. Однако он не успел завладеть мячом и ударил игрока прямой ногой в грудь. Гачинович не смог продолжить встречу и был заменен, а голкипер получил прямую красную карточку.

В этом сезоне Нюбель принял участие в 17 матчах, пропустив 20 голов.

На данный момент, «Шальке» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер первым в истории тенниса провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP Семин стал лауреатом премии «Серебряная лань» Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
15:17 Футбол Агент Акуньи не исключает переход своего клиента в один из российских клубов
14:52 Футбол Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
14:33 Футбол Источник: Роша продлил контракт со «Спартаком»
14:32 Баскетбол Хиллиард может пропустить матч с «Црвеной Звездой»
14:26 Баскетбол Костас Куфос: В матче с «Црвеной Звездой нужно подходить к игре момент за моментом
14:20 Формула-1 Эстебан Окон: Моя личная цель на 2020 год – подняться на подиум
14:12 Футбол Голкипер «Шальке» получил дисквалификацию на четыре матча
14:07 Хоккей Брюс Кэссиди: «Бостон» играл достаточно хорошо для победы
13:59 Футбол Нобель Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда пять-шесть миллионов евро
13:59 Футбол Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова
13:49 Хоккей Себастьян Ахо – о лакросс-голе Свечникова: До него этого никто не делал ни разу, а у него получилось
13:45 Хоккей Джордан Стаал – о голе Свечникова: У него все получается очень легко
13:45 Хоккей НХЛ предложила Свечникову запатентовать его фирменный гол
13:41 Хоккей СКА заключил новый контракт с Самоновым
13:35 Футбол Максим Боков: В результаты ЦСКА вмешались некие силы
13:31 Футбол Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона
13:29 Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп (видео)
13:15 Футбол Джеймс Милнер: «Ливерпуль» должны запомнить как клуб, который постоянно выигрывает трофеи
13:12 Фигурное катание Алина Загитова: Тренироваться для шоу порой приходится ночью
13:07 Хоккей Роман Ротенберг: Посещаемость матчей на футбольном стадионе говорит о популярности хоккея
Росгвардия прибыла в московскую больницу, где отказались уволиться 100 медиков
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
В минздраве Башкирии письмо Путину от врачей РДКБ назвали «фейком»
Нижегородская дума приняла бюджет города с профицитом на 2020 год
Названа сумма штрафов ГИБДД, которые нужно по плану собрать с водителей Оренбуржья
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика