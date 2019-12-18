Источник: Роша продлил контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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18 декабря 2019 14:33ФутболКорегин Владислав

Источник: Роша продлил контракт со «Спартаком»

В прошлом сезоне 25-летний игрок выступал за «Крузейро».

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Педро Рошей. Об этом сообщает портал Sport24.ru. Новое соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что следующий сезон Роша, вероятнее всего, проведет во «Фламенго» на правах аренды. При этом бразильский клуб будет выплачивать игроку всю сумму зарплаты.

Ранее Роша был арендован «Крузейро», который вылетел из высшей лиги Бразилии. По причине того, что у футболиста была одна из самых высоких зарплат в клубе, руководство приняло решение не выкупать права на игрока в размере семи миллионов евро.

Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро, подписав контракт до лета 2021 года. За московскую команду он принял участие в 19 встречах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

В этом сезоне Роша сыграл в 25 матчах за «Крузейро», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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