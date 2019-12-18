Константин Кучаев – о продлении контракта: Постараюсь отплатить ЦСКА на футбольном поле Полузащитник продлил контракт с ЦСКА до 2023 года.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2023 года.

«Очень рад, что удалось продлить контракт с ЦСКА, – приводит слова Кучаева официальный твиттер клуба. – Признателен клубу, что он верит в меня и предоставил возможность играть дальше за него. Поэтому постараюсь отплатить игрой на футбольном поле».

Кучаев перешел в ЦСКА в 2015 году из школы «Сатурн-Мастер». 2 апреля 2017 года он дебютировал за основную команду, выйдя на замену в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

Всего за неполных три года Кучаев провел за команду 65 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету одна результативная передача в 24 матчах.

Перед зимним перерывом ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.