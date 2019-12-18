«Ливерпуль» опубликовал состав на матч с «Монтерреем»

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч с мексиканским «Монтерреем» в ½ финала клубного чемпионата мира.
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Салах, Ориги.
Запасные: Адриан, Лонерган, Фирмино, Мане, Джонс, Александер-Арнольд, Уильямс.
«Ливерпуль» ведет борьбу за трофей на правах победителя Лиги чемпионов.
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