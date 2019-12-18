«Ливерпуль» опубликовал состав на матч с «Монтерреем» Встреча пройдет в Катаре и стартует в 20.30 мск.

Загрузка... Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч с мексиканским «Монтерреем» в ½ финала клубного чемпионата мира. «Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Салах, Ориги. Запасные: Адриан, Лонерган, Фирмино, Мане, Джонс, Александер-Арнольд, Уильямс. «Ливерпуль» ведет борьбу за трофей на правах победителя Лиги чемпионов.