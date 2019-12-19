Ракитич – о матче с «Реалом»: Справедливый результат Встреча прошла на «Камп Ноу».

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался после домашнего матча с мадридским «Реалом» в 10-м туре чемпионата Испании.

«У соперника было несколько моментов, в том числе хороший шанс в первом тайме. Нам было тяжело. Думаю, ничья – справедливый исход, и мы этому рады.

Чего нам не хватало? Последнего паса, но мы не теряли надежду и работали. Думаю, во втором тайме «Барселона» сыграла лучше», – цитирует Ракитича Mundo Deportivo.