«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Манчестер Сити» за финал Кубка лиги - Советский спорт
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19 декабря 2019 01:36ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Манчестер Сити» за финал Кубка лиги

Об этом стало известно после игры на «Олд Траффорд».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Колчестер» в поединке ¼ финала Кубка лиги.

Встреча прошла на домашней арене «красных дьяволов» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей по голу забили Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. Еще один мяч «красных дьяволов» в активе Райана Джексона. Он отметился автоголом.

В другом матче «Лестер» в гостях обыграл «Эвертон». Команда Брендана Роджерса прошла дальше, одолев соперника в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время поединка завершилось вничью (2:2).

Таким образом, «Юнайтед» сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити», а «Лестер» встретится с «Астон Виллой».

Кубок лиги. ¼ финала

«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 51 Рэшфорд, 2:0 – 56, автогол Джексон, 3:0 – 61 Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Янг, Шоу (Уильямс, 62), Матич, Мата, Перейра, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 62).

«Колчестер»: Геркен, Брэмелл, Проссер, Истмен, Джексон, Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66), Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.

Предупреждения: Пелл (18), Янг (22), Геркен (39), Хэрриотт (73).

«Эвертон» – «Лестер» – 2:2 (по пенальти – 2:4)

Голы: 0:1 – 26 Мэддисон, 0:2 – 29 Эванс, 1:2 – 70 Дэвис, 2:2 – 90 Бейнс.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Холгейт, Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Ришарлисон (Гордон, 84), Бернард (Кин, 46), Бейнс, Кэлверт-Льюин.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Прат (Чоудури, 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82), Ндиди, Перес (Грэй, 69), Варди.

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