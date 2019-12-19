Флик - о матче против «Фрайбурга»: «Баварии» немного повезло Мюнхенский клуб продолжает погоню за лидерами чемпионата Германии.

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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над «Фрайбургом» в Бундеслиге.

«Мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли очень хорошо. Затем «Фрайбург» прибавил и стал играть лучше. Хорошо, что нам удалось выстоять в этот отрезок. Конечно, нам немного повезло, поэтому вдвойне приятно уезжать домой с победой 3:1. Сейчас мы должны отдохнуть, чтобы в субботу подойти в оптимальных кондициях к матчу с «Вольфсбургом», - приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Напомним, в матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» со счетом 3:1. Второй и третий мячи мюнхенский клуб забил уже в добавленное ко второму тайму время.

После этой победы «Бавария» набрала 30 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «РБ Лейпциг» команда Флика отстает на четыре очка.

«Фрайбург» расположился на шестой строчке. В активе команды 25 очков.

В следующем туре мюнхенцы на своем поле примут «Вольфсбург», а «Фрайбург» сыграет в гостях против «Шальке». Обе встречи пройдут 21 декабря.