Бутрагеньо - о матче против «Барселоны»: Судья не заметил два явных фола в штрафной «Барсы» «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал судейство в матче «Барселона» - «Реал».

«Мы сторонники VAR. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может видеть все. Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном. Судья не заметил два явных фола. Мне трудно понять, почему в таких эпизодах не был использован ВАР», - цитирует Бутрагеньо Marca.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После игры представители мадридского клуба были недовольны судейством. По их мнению, арбитр должен был назначить два пенальти в ворота хозяев.

После этой встречи обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».