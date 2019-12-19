Рыжиков не собирается завершать карьеру Вратарь выступает за «Крылья Советов» с лета 2018 года.

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков не думает о завершении карьеры, заявил агент футболиста Алексей Сафонов.

«У Сергея летом заканчивается контракт. Посмотрим, что будет дальше. Конкуренция на вратарской позиции всегда была, есть и будет. Играть будет тот, кто лучше будет готов. Предложения у Сергея есть, карьеру заканчивать он не собирается», - приводит слова Сафонова Sport24.ru.

Ранее главный тренер самарцев Миодраг Божович заявил, что клуб планирует искать замену 39-летнему вратарю.

Рыжиков перешел в «Крылья» из «Рубина» в 2018 году. В составе самарского клуба он провел 45 матчей, в которых пропустил 62 гола.

В текущем сезоне РПЛ вратарь сыграл 19 матчей и пропустил 25 голов.

Рыжиков является двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны в составе «Рубина».