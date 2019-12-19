Александр Бубнов: Сборная России должна выходить в плей-офф Евро-2020 Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о шансах сборной России на чемпионате Европы.

«Бельгия – явный фаворит группы. У Дании добротная сборная. Что из себя представляет Финляндия, пока не берусь судить, не следил за ними. В любом случае, нужно обыгрывать финнов и как минимум не проигрывать датчанам. При таком раскладе Россия должна попадать в тройку и выходить в плей-офф», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная России 13 и 17 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии и Финляндии соответственно, и 22 июня – со сборной Дании в Копенгагене.

В отборочном турнире чемпионата Европы команда Станислава Черчесова дважды сыграла со сборной Бельгии. Оба раза россияне уступили: 1:3 на выезде и 1:4 на своем поле.