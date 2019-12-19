Выпуск «Красавы» о фанатах вернули на YouTube Ранее ролик был удален через несколько часов после публикации.

Бывший футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин сообщил, что ролик, посвященный футбольным фанатам, вернули на YouTube.

«Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН бьет людей на стадионе. Я думаю, инициатор жалобы понятен. Даже если вы уже смотрели видео, пересмотрите еще раз и отправьте своим друзьям, если вы хотите и дальше видеть честные ролики про наш футбол!

Чем больше людей это увидят, тем больше шансов у нас вместе что-то менять!», – написал Савин в инстаграме.