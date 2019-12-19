В Италии собрались изменить формат Суперкубка, основываясь на испанском опыте В будущем трофей, возможно, будут разыгрывать четыре команды, а не две.

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22 декабря «Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче за Суперкубок Италии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Возможно, это будет последний случай, когда за трофей будут спорить только две команды. Corriere dello Sport утверждает, что формат может быть изменен для того, чтобы в мини-турнире участвовали четыре команды, а не две.

Итальянцев вдохновляет испанский опыт. С 8 по 12 января следующего года в Саудовской Аравии Суперкубок Испании впервые в истории будет разыгран с участием четырех команд. Помимо чемпиона «Барселоны» и обладателя Кубка «Валенсии» в турнире примут участие «Атлетико» и «Реал», занявшие второе и третье место в предыдущем сезоне примеры.

Испанцы на проведении всего мероприятия заработают 30 миллионов евро, в то время как нынешний призовой фонд Суперкубка Италии (обеспеченный аравийцами) составляет 7,5 млн евро. Итальянская сторона уже начала переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии об увеличении количества участников своего турнира по испанскому образцу.