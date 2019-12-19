Агент Поляруса: Артем уже этой зимой может покинуть «Химки» 27-летний полузащитник является лучшим ассистентом ФНЛ в этом сезоне.

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Вадим Шаблий, агент полузащитника подмосковного клуба «Химки» Артема Поляруса, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в один из клубов РПЛ – в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Ростов» и «Оренбург».

– Есть конкретные предложения, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из «Химок», – цитирует Шаблия Sport24.ru.

На данный момент Полярус является лучшим ассистентом ФНЛ, сделав восемь голевых передач в 24 матчах.

Напомним, что футболист перешел в «Химки» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за украинскую «Александрию», в составе которой он принял участие в 112 матчах – на его счету 13 голов и шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.