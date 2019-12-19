Даниэле Фаджано – о возможном уходе Кулушевски: Он останется в команде до лета В этом сезоне швед провел 18 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач

Спортивный директор «Пармы» Даниэле Фаджано прокомментировал информацию о том, что шведский полузащитник Деян Кулушевски может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

– Кулушевски останется в «Парме» до 30 июня. Если будет слишком много разговоров, это может беспокоить его. Если мы и выйдем на рынок, то только чтобы заменить травмированных, если их будет много, – цитирует Фаджано Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что 19-летним игроков интересуются «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Полузащитник выступает в «Парме» на правах аренды – футболист принадлежит «Аталанте». Срок аренды истекает летом 2020 года.

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Парму», забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 24 очка после 16 туров.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.