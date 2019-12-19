Агент Аленичева – об интересе минского «Динамо»: У меня никакой информации нет Белорусский клуб занял 4-е место в таблице по итогам минувшего сезона.

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Александр Маньяков, агент российского специалиста Дмитрия Аленичева, опроверг информацию об интересе минского «Динамо».

«Ничего пока прокомментировать я не могу. У меня никакой информации об этом нет. Я даже не знаю, что минское «Динамо» интересуется Дмитрием Анатольевичем. На нас никто не выходил», – цитирует агента Sport24.ru.

Последним клубом Аленичева был «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.

Ранее специалист тренировал московский «Спартак» и тульский «Арсенал».