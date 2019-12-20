Озил может перейти в «Фенербахче» на правах аренды О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона.

Как сообщает Fotomac, в Лондоне находится спортивный директор турецкого клуба Дамьен Комолли, который работает по вопросу перехода Озила.

Немецкий полузащитник перешел в «Арсенал» из мадридского «Реала» в 2013 году. 31-летний футболист провел за лондонцев 242 матча, в которых забил 43 гола и отдал 76 результативных передач.

В текущем сезоне Озил принял участие в 11 играх за клуб во всех турнирах. В его активе две голевые передачи.