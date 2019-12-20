Александр Самедов: Бельгия – фаворит группы, с Данией мы сопоставимы по уровню Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией на групповом этапе Евро-2020.

Загрузка...

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о группе сборной России на Евро-2020.

«Понятно, что Бельгия – фаворит, – сказал Самедов в интервью «Известиям». – С Данией шансы 50:50. Считаю, что мы с ними сопоставимы по уровню.

Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге. Почему бы с той же Бельгией не зацепить очки? А затем, дай Бог, обыграть Финляндию и во всеоружии подходить к матчу с Данией».

Напомним, сборная России попала в группу B с Бельгией, Данией и Финляндией. Россия сыграет с Бельгией (13 июня) и Финляндией (17 июня) в Санкт-Петербурге, а с Данией (22 июня) – в Копенгагене.

Евро-200 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.