Фабио Каннаваро: Моя цель - вернуться в Европу, но к этому нужно быть готовым Итальянский наставник набирается опыта в Китае.

Бывший защитник сборной Италии, а ныне главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, какой видит свою дальнейшую карьеру.

«Моя цель - вернуться в Европу и соревноваться с великими, но нужно быть к этому готовым, поэтому я нарабатываю опыт. В Китае я преуспел с «Гуанчжоу», мы стали чемпионами и вышли в Лигу чемпионов. В китайском футболе нет той интенсивности и техники, как в Европе, но в Лиге чемпионов здесь можно встретиться с сильными соперниками», - цитирует Каннаваро Sky Sport Italia.

В 2016 году Каннаваро вывел клуб «Тяньцзинь», в китайскую Суперлигу, а по итогам сезона 2017 завоевал с ним бронзовые медали чемпионата.

В ноябре 2017 года итальянец возглавил «Гуанчжоу», который сделал чемпионом страны в 2019 году.