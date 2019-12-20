Фабио Каннаваро: Моя цель - вернуться в Европу, но к этому нужно быть готовым

Бывший защитник сборной Италии, а ныне главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, какой видит свою дальнейшую карьеру.
«Моя цель - вернуться в Европу и соревноваться с великими, но нужно быть к этому готовым, поэтому я нарабатываю опыт. В Китае я преуспел с «Гуанчжоу», мы стали чемпионами и вышли в Лигу чемпионов. В китайском футболе нет той интенсивности и техники, как в Европе, но в Лиге чемпионов здесь можно встретиться с сильными соперниками», - цитирует Каннаваро Sky Sport Italia.
В 2016 году Каннаваро вывел клуб «Тяньцзинь», в китайскую Суперлигу, а по итогам сезона 2017 завоевал с ним бронзовые медали чемпионата.
В ноябре 2017 года итальянец возглавил «Гуанчжоу», который сделал чемпионом страны в 2019 году.
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